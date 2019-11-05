В Крыму открыли памятник, частью которого стали символы Пензенской области

В центре Симферополя в День народного единства открыли арт-объект «Время Крыма», представляющий собой солнечные часы в виде кованой карты России. Созданием сегмента, символизирующего Пензенскую область, занимался кузнец Виктор Седышев. Журналисты информагентства связались с мастером из Кузнецка, чтобы узнать больше о творческом замысле и его воплощении.

По словам президента Гильдии кузнецов России Василия Кондурова, которого цитирует РИА «Крым», над изготовлением карты РФ на протяжении года работали более 300 мастеров. Над символами Пензенской области трудился Виктор Седышев. Кузнец отметил, что использовал сталь — самый качественный и надежный металл советских времен.

«Каждый кузнец должен был в своем стиле отобразить достопримечательности того или иного региона, либо известных людей, которые там проживали. На нашем сегменте изображены Спасский собор, «Росток», река Сура и Михаил Юрьевич Лермонтов, а также молоток и наковальня — они символизируют город Кузнецк. Наш сегмент оценили, сказали, что работа достойная», — рассказал он.

Напомним, создание сегмента, символизирующего Пензенскую область, было поручено Виктору Седышеву по рекомендации «Творческого союза кузнецов». С символами определились на совещании в правительстве региона с участием губернатора Ивана Белозерцева.

Вес готового сегмента, отметил мастер, составляет более пяти килограммов. По словам Виктора Седышева, на то, чтобы собрать всю карту, у группы кузнецов ушло пять дней.

«Мне было интересно принять участие в создании этого арт-объекта, со многими кузнецами уже был знаком заочно. В итоге все удалось — мы трудились пять дней с утра до ночи, монтировали сегменты практически без отдыха. Сама карта строилась, варилась, поднималась — это был очень сложный, но интересный процесс», — признался он.

По итогам всероссийского фестиваля «Время Крыма» представителю Пензенской области вручили дипломы мастера кузнечного ремесла и удостоверение Гильдии кузнецов России.

«Мы получили статус кузнецов России, и теперь у меня есть документ, подтверждающий мое отношение и любовь к этому ремеслу», — отметил Виктор Седышев.