Пензенцы отметили День народного единства (видео)

День народного единства — это один из самых молодых государственных праздников, впервые его отметили в 2005-м, но за эти годы он стал одним из самых любимых и по-настоящему народным. Он посвящен событиям четырехвековой давности, когда в Нижнем Новгороде Минин и Пожарский собирали народное ополчение против захвативших Москву поляков. О героическом прошлом, настоящем и будущем страны говорили в Пензе на митинге, который прошел на Юбилейной площади.

Представители разных национальностей, профессий и возрастов — все сплотились воедино и ранним утром пришли на Юбилейную площадь. Не испугала даже прохладная погода и пронизывающий ветер. Согревались песнями и плясками.

«Испытываю чувство патриотизма и долга перед Родиной. Детей правильно воспитываем, чтобы они росли и знали, какая у нас прекрасная страна», — отметила жительница Пензы Юлия Чичкина.

День народного единства — праздник один на всех. Студент Исламджан Шокиров — постоянный участник таких шествий. В честь важной даты надел национальный праздничный костюм — чапан. В Узбекистане, откуда он родом, в этот день также проходят торжества.

«Очень масштабно его отмечаем, ежегодно принимаю участие в торжествах», — рассказал он.

Народ — это главное богатство страны, подчеркнули со сцены представители власти. Сила государства измеряется именно сплоченностью людей.

«Многонациональный народ области трудится на благо нашей родной земли. Наша сила — в единстве. Желаю всем пензенцам, каждой семье здоровья, счастья и благополучия. С праздником, дорогие друзья», — сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

На сцене прошло театрализованное представление, которое напомнило горожанам об истории праздника, о подвиге народного ополчения, созданного князем Дмитрием Пожарским и земским старостой Кузьмой Мининым, освободившего Москву от польских интервентов.

На празднике нашлось место не только для песен и официальных поздравлений, но и для угощения. На запах сытной гречневой каши из полевой кухни спешили многие. День народного единства широко отметили не только в Пензе, но и по всей области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.