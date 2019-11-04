Семья из Цыганского поселка рассказала о своих традициях (видео)

День народного единства — это праздник сплоченности всего народа вне зависимости от национальности и вероисповедания. Цыгане, пожалуй, — один из самых мифологизированных народов, так было на протяжении многих веков. И сегодня эта национальность остается одной из самых интересных в истории. О некоторых традициях и образе жизни на примере одной из цыганских семей — в репортаже корреспондента телеканала «Экспресс» Елены Куксовой.

Руководитель цыганской общины Вячеслав Михай — желанный гость в каждой семье и уважаемый человек в таборе. В одном из них его встречала родная тетя Соня. В доме она хозяйка и по старшинству, и по почету. В окружении правнуков, а их у нее 12, женщина смотрела свадьбу. Видео с шумного и веселого праздника прислала дочь, которая в Тамбове женила своего сына. Кстати, у цыган до сих пор строго соблюдается обычай выбирать суженых для детей.

«Я, например, если пойду в гости, и мне там понравится девочка, западет в душу, приду домой, скажу сыну, что пойдем ее сватать, но только по моему согласию», — рассказала Софья Михай.

В доме у цыган, как правило, есть просторная комната для гостей. Да и семья немаленькая, ведь по народным обычаям старшие сыновья, повзрослев, должны жить отдельно от родителей, а вот младшие, наоборот, становятся наследниками дома.

«У меня — один сын, я его женила, он живет с нами, с родителями. Почитаем стариков, мы должны за ними ухаживать», — рассказала Лариса Томасова.

Цыганский поселок, где живет семья Михай, самый большой в Пензенском регионе. Там — около 250 домов, в которых обитают более 1000 человек. Оставив кочевой образ жизни, там, где в 1956 году было чистое поле, цыгане начали строить себе жилье.

«Мы давно здесь живем, дружно, мирно. Еще в Пензе есть русские цыгане, крымские, они мусульмане, ловари и многие другие», — рассказал Вячеслав Михай.

День народного единства семья встречает за большим столом, шутя и рассказывая поучительные истории. В домашнем обиходе изъясняются цыгане исключительно на родном языке, которые среди представителей других национальностей всегда считался красивым и таинственным, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.