Пензенская организация «Квартал Луи» отметила пятилетие (видео)

Пять лет борьбы, пять лет трепетной работы, пять лет радости. Все это про одну из самых известных организаций, которая была создана для того, чтобы помогать инвалидам. «Квартал Луи» объединил людей с безграничной любовью, неравнодушных к чужим проблемам. Вспоминая, как все начиналось, руководитель проекта Мария Львова-Белова и не предполагала, что проект достигнет таких масштабов.
«В самых смелых мечтах невозможно такое представить. И я понимаю, что это заслуга не моя и даже не моей команды, хотя она у меня очень сильная и много чего делает, а всех нас, людей, которые просто объединяются, поддерживают и развивают общее дело», — сказала она.
Звездочкой вечера стала одна из первых выпускниц «Квартала Луи» Екатерина Дементьева. Пять лет назад девушка не могла и мечтать о том, что будет стоять на сцене, а сейчас она планирует организовать сольный концерт.
«Мне дали шанс и сказали, как развиваться, что нужно направить свои силы куда-либо, а не сидеть на месте там, в доме для престарелых и унывать, а радовать людей. Поэтому сейчас меня многие узнают, все хотят со мной поговорить. Безумно приятно, что люди ко мне тянуться», — рассказала она.
Поддержать «Квартал Луи» собрались более 1500 человек. Для гостей вечера подготовили насыщенную концертную программу. На сцене выступили популярные группы, театральные и джазовые коллективы.
Все собранные от концерта средства пойдут на строительство уникального для России арт-поместья «Новые берега», где смогут проживать 80 человек не только из Пензенской области, но и со всей страны, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.