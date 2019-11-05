В Пензу на турнир по спортивным танцам съехались более 100 участников

На площадку вышли более 50 пар. Они выступали в возрастных категориях — от 7 до 9 лет и от 10 до 12 лет. Спортсмены соревновались в двух программах: европейской и латиноамериканской. Если последняя — это все-таки преимущественно быстрые зажигательные танцы самба, ча-ча-ча, румба, то европейская — это элегантные вальсы, танго и фокстрот.

«Существуют конкретные критерии оценки спортсменов, начиная от музыкальности, заканчивая движениями, хореографией исполнителя, партнерство и прочее. Очень важно, чтобы все эти направления были выполнены качественно», — рассказал главный судья турнира Евгений Байков.

На «Стиль осени-2019» заявились больше сотни спортсменов не только из Пензенской области, но и из Республики Мордовия и Саратовской области. По результатам соревнований финалисты получили дипломы, ребята, занявшие призовые места — медали, а победитель — кубок турнира, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.