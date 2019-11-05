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В России может появиться налоговый вычет на фитнес-услуги

5 ноября в 09:05 118 просмотров
«Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

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Летом 2020 года в России может быть внедрен налоговый вычет за фитнес-услуги. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

Законопроект разработан в Минфине и уже передан в правительство, депутаты рассмотрят его в декабре. Поручение о том, чтобы проработать вопрос предоставления такого вычета россиянам, в апреле 2019 года дал правительству президент Владимир Путин.

Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться вычет, определят позднее. Однако уже известно, что он не будет действовать при посещении спортивных мероприятий (например, футбольные матчи), а также при покупке спортоборудования.

Получить такой налоговый вычет можно будет единственным способом — при подаче налоговой декларации в ФНС. Об этом сообщается в документах Минфина к законопроекту.


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