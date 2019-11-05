В Пензе следователи выясняют причину смерти женщины на даче

По данным следствия, На территории садоводческого товарищества «Северная гора» в 11 часу вечера 3 ноября произошел пожар. Когда огонь потушили, в дачном доме обнаружили тело женщины.
«При первоначальном осмотре каких-либо повреждений на нем, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Следователи выясняют причину пожара, а также все обстоятельства гибели пензячки. После проверки будет принято процессуальное решение.