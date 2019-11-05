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В России предложили разрешить участникам НПФ тратить накопленные деньги

5 ноября в 09:22 62 просмотра
(НПФ) тратить накопленные средства на улучшение жилищных условий, получение образования и другие значимые для них нужды. Об этом «Известиям» рассказал глава рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы Дмитрий Скриванов.

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В Госдуме предлагают разрешить участникам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) тратить накопленные средства на улучшение жилищных условий, получение образования и другие значимые для них нужды. Об этом «Известиям» рассказал глава рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы Дмитрий Скриванов.

По его мнению, по аналогии с использованием материнского капитала люди будут получать свои накопления в собственность и будут иметь право распоряжаться ими с максимальной отдачей и эффективностью.

В Минфине заявили, что готовы обсудить это предложение, и отметили, что сейчас в документе использование средств предусматривается только на дорогостоящее лечение.

На прошлой неделе Минфин и Центробанк презентовали законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП), подразумевающий появление новой государственной накопительной пенсионной системы, которой по желанию сможет воспользоваться каждый россиянин.

Инициатива Дмитрия Скриванова будет рассмотрена как поправка к законопроекту о ГПП на ближайшем заседании группы. В настоящее время документ проходит общественное обсуждение, в рамках которого могут быть приняты иные предложения по использованию средств.


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