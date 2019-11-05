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В пензенском зоопарке изменился режим работы

5 ноября в 09:38 30 просмотров

Учреждение культуры в Пензе будет работать на час меньше до наступления тепла.

Со вторника, 5 ноября, пензенский зоопарк начинает работать в новом режиме. Традиционно с наступлением холодов учреждение культуры переходит на зимнее расписание.

Кассы будут открыты с 9 до 16 часов, а экспозиция доступна для просмотра с 9 до 17 часов, уточняется в официальной группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Несмотря на то, что некоторые животные уже готовятся ко сну до весны, экскурсии по зоосаду остаются интересными. Например, у попугаев скоро появится потомство — сейчас у птиц брачный период. На птенцов можно будет не только посмотреть, но и приобрести пернатого в качестве питомца.

Фотография: скриншот - https://vk.com/zoo_pnz

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