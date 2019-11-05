Митинг «В единстве наша сила» в Пензе
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
27 миллионов рублей господдержки. На что пензенские НКО потратят президентский грант?
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
Пензенец с утюгом и монтировкой напал на самарского бизнесмена — МВД
Зареченка лишилась 1,1 млн рублей, желая заработать в интернете
У пензячки украли припаркованный возле дома скутер
Застолье с молодым собутыльником закончилось для пензенца печально
Жительница Пензенской области из-за ревности пошла в полицию
Пензенские кассиры потеряли деньги, попавшись на уловку покупательницы
В Пензе ночью бродяга проник в квартиру и украл деньги — УМВД
В Городищенском районе убили 55-летнюю женщину
В Пензенской области судят мужчину, который 20 лет скрывался от полицейских
В Камешкирском районе украли водонапорную башню

Житель Шемышейки отправился к святому месту на угнанном авто — прокуратура

5 ноября в 09:47 218 просмотров

39-летнего жителя поселка Шемышейка Пензенской области обвиняют в угоне автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, утром 8 сентября мужчина решил отправиться к святому источнику «Семь Ключей», который находится рядом с селом Мордовская Норка. Он хотел набрать святой воды и окунуться в купель. По пути возле строящегося грибного комплекса он увидел ВАЗ-21150 соседа и захотел с ним встретиться, однако хозяина внутри авто не было, а машина была не заперта. Тогда сельчанин проник внутрь, вытащил коврики, снял и бросил на землю одежду, завел машину и поехал к источнику.

Охранники комплекса видели происходящее, но подумали, что это был сын потерпевшего, который пришел мыть машину. После того, как мужчина уехал, они все же решили сообщить об этом хозяину. Потерпевший обратился в полицию.

В тот же день мужчину нашли. Он был неподалеку от святого места, ключи от авто он оставил в источнике. Машину вернули потерпевшему.

Оказалось, что мужчина был судим за кражу, угон и применение насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело направили в суд.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...