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В Лопатинском районе мужчина пострадал в пожаре

5 ноября в 09:51 136 просмотров
, который едва не привел к трагедии.

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Ночью 5 ноября в селе Даниловка Лопатинского района Пензенской области вспыхнул пожар, который едва не привел к трагедии.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:25. На улице Садовой в трехквартирном доме в одном из помещений загорелись постельные принадлежности. В результате пострадал хозяин жилища — 52-летний мужчина.

«По предварительной версии, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем», — отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС напоминают пензенцам, что следует быть внимательнее и аккуратнее при обращении с огнем, в том числе — при курении. С наступлением холодов, когда люди часто пользуются электроприборами и обогревателями, нужно следить за их исправностью.


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