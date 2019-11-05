В Лопатинском районе мужчина пострадал в пожаре

Ночью 5 ноября в селе Даниловка Лопатинского района Пензенской области вспыхнул пожар, который едва не привел к трагедии.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:25. На улице Садовой в трехквартирном доме в одном из помещений загорелись постельные принадлежности. В результате пострадал хозяин жилища — 52-летний мужчина.

«По предварительной версии, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем», — отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС напоминают пензенцам, что следует быть внимательнее и аккуратнее при обращении с огнем, в том числе — при курении. С наступлением холодов, когда люди часто пользуются электроприборами и обогревателями, нужно следить за их исправностью.