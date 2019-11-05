Жителя Пензы отправили в колонию за пристрастие к пьяной езде

Пензенец несколько раз нарушил Правила дорожного движения уже после того, как был привлечен к уголовной ответственности.

44-летнего жителя Пензы осудили за то, что он дважды сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Отбывая наказание, мужчина не стал изменять своим привычкам и вновь оказался на водительском сиденье в нетрезвом виде.

Сначала сотрудники ГИБДД остановили автомобиль злоумышленника в Арбекове ночью 6 мая 2018 года. Правоохранителям мужчина представился именем одноклассника. На того и был сначала составлен протокол об административном правонарушении.

Второй раз пьяного водителя остановили 10 марта 2019 года в том же микрорайоне.

За совершенное преступление по совокупности приговоров суд постановил отправить пензенца в колонию-поселение на год, лишив его водительского удостоверения на два года и 11 месяцев. Осужденный просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку ему нужно ухаживать за престарелой матерью в селе и помогать жене, которая заботится об отце-инвалиде.

«С учетом данных о личности осужденного, который несмотря да неоднократное привлечение к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления продолжал нарушать закон и вновь дважды управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, в соответствии с позицией участвовавшего по делу прокурора, судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.