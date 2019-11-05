«Едва не сломала зуб». Пензячка купила маффин с ветками

Жительница Пензы рассказала в Сети о маффине с необычной начинкой.

Фотографии продукта женщина опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что купила лакомство в магазине на Южной поляне.

«Купила маффин с черной смородиной. На работе начала есть его и едва не сломала зуб. В выпечке оказалась ветка от дерева. Уважаемые пекари, поменяйте название продукта на «Маффин с ветками», — добавила автор поста.

Пользователи в комментариях посоветовали женщине отнести выпечку обратно в магазин и предъявить претензию либо обратиться в управление Роспотребнадзора.