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Пензенцы смогут определить будущее «Театрального Приволжья»

5 ноября в 10:26 158 просмотров
«Театральное Привожье» (0+).

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Пензенцы могут помочь решить судьбу фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Привожье» (0+).

На официальной страничке фестиваля «ВКонтакте» сообщили, что каждый может повлиять на судьбу проекта «Театральное Приволжье». Для этого нужно позвонить по бесплатному номеру 8−800−350−35−43 и нажать «1» — за продолжение, и «2» — если не хочешь этого.

Лучших определят по результатам телефонного SMS-голосования в ноябре, оно пройдет в прямом эфире телевидения. Победителей фестиваля наградят в Нижнем Новгороде. Победитель получит 200 тысяч рублей на постановку нового спектакля, занявший второе место — 140 тысяч руб., третье — 100 тысяч.

«Дату итогового голосования мы объявим в ближайшее время», — отметили организаторы.

Напомним, фестиваль был инициирован полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. В нем принимают участие школьные и студенческие театры. Он направлен на вовлечение молодежи в театральную среду и создание стимулов для развития искусства.

Пензенский регион на фестивале представляют студенческий театр «Кириллица» со спектаклем по мотивам рассказов М. А. Булгакова «Записки юного врача» (12+) и народный самодеятельный коллектив — театральная студия «Арлекин» из города Заречного, которые вышли в финал со спектаклем «Проданный смех» (12+) по произведению Джеймса Крюса. Постановки можно посмотреть онлайн на сайтах фестиваля «Театральное Приволжье» и телеканала «Экспресс».

Интервью с актером театра «Кириллица» вы можете прочитать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/theatres.fest

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