Митинг «В единстве наша сила» в Пензе
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
27 миллионов рублей господдержки. На что пензенские НКО потратят президентский грант?
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
В России предложили разрешить участникам НПФ тратить накопленные деньги
В России может появиться налоговый вычет на фитнес-услуги
«ВКонтакте» запустили алгоритм для борьбы с оскорблениями в комментариях
В российский суд направили иск о моральном ущербе на 100 трлн рублей
Россиянам рассказали, как выбирать торты и пирожные
Голикова назвала оптимизацию медицины во многих регионах неудачной
Россиянам обещают «розовую» зиму
Россиян просят не говорить незнакомцу по телефону «да»
В регионах могут создать систему поощрения успешных проектов благоустройства
10 тысяч подмосковных дольщиков получат в новом году ключи от квартир

Стала известна причина сбоя «ВКонтакте»

5 ноября в 10:38 122 просмотра
«ВКонтакте» произошел серьезный сбой. Телеканал «360» со ссылкой на сообщение в блоге команды vk.com раскрыл причину случившегося.

" data-title="Стала известна причина сбоя «ВКонтакте» — Пенза-пресс, рунет за день">

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел серьезный сбой. Телеканал «360» со ссылкой на сообщение в блоге команды vk.com раскрыл причину случившегося.

Оказалось, что сбой произошел из-за пожара в дата-центре. Огонь нарушил работу многих серверов, которые обеспечивают работу ленты новостей и службы сообщений. Специалисты социальной сети прибыли на помощь в дата-центр. Подача электроэнергии была восстановлена силами инженеров, системных администраторов и энергетиков. Поврежденное оборудование заменили.

«Сейчас большинство сервисов работает стабильно. Мы анализируем ход и причины этого сложного сбоя и устраняем оставшиеся последствия», — сообщила команда «ВКонтакте» в своем блоге.

Напомним, многие пользователи соцсети жаловались на сбой в работе «ВКонтакте» 4 ноября. Пользователи отмечали, что в основном не работали сообщения.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...