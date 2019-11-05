Стала известна причина сбоя «ВКонтакте»

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел серьезный сбой. Телеканал «360» со ссылкой на сообщение в блоге команды vk.com раскрыл причину случившегося.

Оказалось, что сбой произошел из-за пожара в дата-центре. Огонь нарушил работу многих серверов, которые обеспечивают работу ленты новостей и службы сообщений. Специалисты социальной сети прибыли на помощь в дата-центр. Подача электроэнергии была восстановлена силами инженеров, системных администраторов и энергетиков. Поврежденное оборудование заменили.

«Сейчас большинство сервисов работает стабильно. Мы анализируем ход и причины этого сложного сбоя и устраняем оставшиеся последствия», — сообщила команда «ВКонтакте» в своем блоге.

Напомним, многие пользователи соцсети жаловались на сбой в работе «ВКонтакте» 4 ноября. Пользователи отмечали, что в основном не работали сообщения.