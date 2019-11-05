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Стартовал второй этап проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей»

5 ноября в 10:51 148 просмотров
, школьный, этап проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей» (6+) будет проходить в школах региона с ноября по декабрь 2019 года.

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Второй, школьный, этап проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей» (6+) будет проходить в школах региона с ноября по декабрь 2019 года.

Учащиеся продолжат аналитическую, творческую и поисково-исследовательскую работу, результатом которой станут общешкольные книги-альбомы. Их презентуют до нового года.

Напомним, с мая по октябрь проходил классный этап, когда дети создавали индивидуальные проекты о родственниках и земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Их рассказы также были посвящены тем, кто своим трудом, научной и творческой деятельностью, а также успехами в спорте прославил родной край и всю Россию.

В основу проектов легли материалы из архивов, документы, фотографии, личные вещи и медали солдат-участников Великой Отечественной. На презентациях во время классного часа школьники читали стихи и пели песни о войне, обращались к хроникам того времени. В мероприятиях также участвовали родители учеников и приглашенные гости.

«Своей информацией каждый классный коллектив поделился с группой поисковиков класса для дальнейшей реализации проекта», — пояснили в пресс-службе областного министерства образования.

Масштабный проект, разработанный ведомством совместно с Институтом регионального развития, будет проводиться до мая 2020 года, когда страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.


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