Митинг «В единстве наша сила» в Пензе
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
27 миллионов рублей господдержки. На что пензенские НКО потратят президентский грант?
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
Житель Шемышейки отправился к святому месту на угнанном авто — прокуратура
Зареченка лишилась 1,1 млн рублей, желая заработать в интернете
У пензячки украли припаркованный возле дома скутер
Застолье с молодым собутыльником закончилось для пензенца печально
Жительница Пензенской области из-за ревности пошла в полицию
Пензенские кассиры потеряли деньги, попавшись на уловку покупательницы
В Пензе ночью бродяга проник в квартиру и украл деньги — УМВД
В Городищенском районе убили 55-летнюю женщину
В Пензенской области судят мужчину, который 20 лет скрывался от полицейских
В Камешкирском районе украли водонапорную башню

Пензенец с утюгом и монтировкой напал на самарского бизнесмена — МВД

5 ноября в 10:58 156 просмотров

43-летнего жителя Пензы подозревают в разбойном нападении на самарского бизнесмена.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Самарской области, 20 октября в дом предпринимателя в селе Подстепки ворвался мужчина. Он избил бизнесмена монтировкой и, угрожая ему утюгом, похитил деньги, мобильный телефон, ноутбук и часы. После этого злоумышленник сел в машину потерпевшего и уехал.

Предприниматель обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что нападавший действовал не один, на улице его ждал сообщник из Тольятти, который ранее работал у бизнесмена.

Стражи порядка задержали двух мужчин, которые ранее не были судимы. Правоохранители возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Фотография: скриншот - https://63.xn--b1aew.xn--p1ai/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...