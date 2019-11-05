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В Пензе открыли третью площадку для подготовки к сдаче норм ГТО

5 ноября в 11:09 136 просмотров
«От сдачи норм ГТО — к олимпийской медали» расположен на территории Пензенского социально-педагогического колледжа.

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Спортивный объект «От сдачи норм ГТО — к олимпийской медали» расположен на территории Пензенского социально-педагогического колледжа.

Площадка была построена в рамках реализации социально значимых проектов на условиях софинансирования из городской казны и бюджета учебного учреждения. В пресс-службе мэрии корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» уточнили, что общая стоимость объекта превысила 1 млн рублей. Задача для строителей осложнялась особенностями рельефа выбранной местности — колледж располагается на горе.

Аналогичные комплексы есть на территории школ № 56 и № 74. Они незначительно отличаются друг от друга наполнением, однако имеют общий функционал, позволяющий достичь главной цели, — подготовиться к сдаче норм ГТО.

На торжественном открытии возможности нового комплекса продемонстрировали студенты колледжа. Именно учащиеся-волонтеры будут проводить здесь мастер-классы.

Напомним, в области площадки для подготовки к сдаче норм ГТО устанавливают в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ. Первая была открыта в Мокшане на территории школы № 2 имени А. Г. Малышкина. До конца 2019 года объекты появятся в Заречном, Кузнецке и восьми районах — Башмаковском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Иссинском, Колышлейском, Пензенском и Шемышейском. Общая стоимость оборудования — 35 млн 468 тыс. рублей.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_otkryli_ploshchadku_dlya_podgotovki_k_sdache_norm_gto/

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