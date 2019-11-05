1234 жителя Пензенской области подали заявки на конкурс «Лидеры России»

На третий сезон конкурса «Лидеры России» (18+) подано 233830 заявок. Из них от кандидатов из Пензенской области — 1234.

Доля пензенских участников от общего числа составляет 0,53%. Информация об этом появилась на странице конкурса в Facebook.

Рекордсменом по числу заявок стала Москва — 45275, на второй строчке топа — Санкт-Петербург (18 513), на третьей — Московская область (13 982). Если говорить об активности округов, то на первом месте расположился Центральный — 34,94% от общего числа участников, на втором месте — Приволжский с 17,94%, затем идет Северо-Западный с 12,55%.

Напомним, конкурс «Лидеры России» реализуется по поручению президента страны Владимира Путина. Он направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. К кандидатам предъявляются следующие требования: гражданин любой страны до 55 лет, владеющий русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющий опыт руководства не менее пяти лет. А для участников младше 35 лет нужно иметь двухлетний стаж работы на руководящей должности.

Победитель конкурса получит образовательный грант в 1 миллион рублей, а также возможность поработать с наставником, который является одним из ведущих управленцев страны.