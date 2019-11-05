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В Пензенской области трем лучшим инженерам вручат по 50 тысяч рублей

5 ноября в 11:54 188 просмотров
«Инженер года — 2019» (18+). Он продлится до 18 ноября.

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В Пензенской области продолжается прием документов от участников конкурса «Инженер года — 2019» (18+). Он продлится до 18 ноября.

Соревнования будут проводиться в трех номинациях — среди механиков, программистов и электроников. Победителям вручат по 50 тысяч рублей, тем, кто занял вторые места — 30 тысяч, за третье предусмотрен денежный приз в 20 тысяч рублей.

В конкурсе могут участвовать россияне любого возраста с высшим образованием, независимо от их должности, наличия ученого звания и степени. Они должны быть сотрудниками хозяйствующих субъектов Пензенской области, причем выдвижением занимается их руководство.

Жюри оценят достижения конкурсантов в профессиональной деятельности, ознакомятся с их научными публикациями и другими объектами интеллектуальной собственности, чтобы определить научно-технический уровень работ и экономический эффект от них.

«Документы принимаются по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 75 (здание правительства Пензенской области), кабинет № 255. Время подачи заявок с 9:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья), обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Консультации по телефону 595−125», — уточили в пресс-службе министерства промышленности, транспорта и инновационной политики региона.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-3509891/

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