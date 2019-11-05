В Пензе управляйка незаконно повысила плату за содержание жилья

Компания, обслуживающая дом на улице Краснова в Пензе, незаконно повысила плату за содержание жилого помещения.

Жители дома № 34 обратились с жалобой в областное управление Госжилстройтехинспекции. Они рассказали, что в феврале 2019 года управляющая компания ООО «ЖЭК Центральная» в одностороннем порядке повысила плату за содержание жилья.

В августе инспектор провел проверку, по результатам которой было выдано предписание о необходимости провести перерасчет и вернуть жильцам средства. Новые данные были отражены в квитанциях за сентябрь 2019 года.

«Общая сумма возврата составила 30 952 рублей», — уточнили в пресс-службе регионального управления.