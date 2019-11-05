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В Пензенской области около 57 млн направят на обеспечение жильем медиков

5 ноября в 12:22 158 просмотров
, на эти цели направлено около 57 млн рублей. С ее помощью планируется решить кадровые проблемы в отрасли.

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В Пензенской области действует региональная программа по обеспечению жильем медицинских работников, на эти цели направлено около 57 млн рублей. С ее помощью планируется решить кадровые проблемы в отрасли.

Программа «Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области» разработана по инициативе губернатора Ивана Белозерцева и рассчитана на три года, действует она с 2019-го. Общий объем финансирования из регионального бюджета составляет 56725,9 тыс. рублей, из них большая часть средств заложена на текущий год — 50593,4 тыс. рублей.

Как отмечается в постановлении, наибольшую потребность в кадрах испытывают межрайонные больницы. Особо медучреждения нуждаются во врачах-анестезиологах-реаниматологах, кардиологах, неврологах, онкологах и др.

Для решения проблемы запланирован ряд мероприятий:

— предоставление госучреждениям здравоохранения субсидии на приобретение жилых помещений в собственность Пензенской области;

— включение их в специализированный жилищный фонд региона;

— предоставление жилья, включенного в специализированный фонд, по договорам найма участникам программы.

Напомним, обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами является одним из семи направлений национального проекта «Здравоохранение», который инициирован президентом России Владимиром Путиным.


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