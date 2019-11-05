В Пензенской области около 57 млн направят на обеспечение жильем медиков

Программа «Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области» разработана по инициативе губернатора Ивана Белозерцева и рассчитана на три года, действует она с 2019-го. Общий объем финансирования из регионального бюджета составляет 56725,9 тыс. рублей, из них большая часть средств заложена на текущий год — 50593,4 тыс. рублей.
Как отмечается в постановлении, наибольшую потребность в кадрах испытывают межрайонные больницы. Особо медучреждения нуждаются во врачах-анестезиологах-реаниматологах, кардиологах, неврологах, онкологах и др.
Для решения проблемы запланирован ряд мероприятий:
— предоставление госучреждениям здравоохранения субсидии на приобретение жилых помещений в собственность Пензенской области;
— включение их в специализированный жилищный фонд региона;
— предоставление жилья, включенного в специализированный фонд, по договорам найма участникам программы.
Напомним, обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами является одним из семи направлений национального проекта «Здравоохранение», который инициирован президентом России Владимиром Путиным.