В Пензе и Кузнецке пройдут Дни открытых дверей самарского медуниверситета

Представители СамГМУ в течение двух дней будут общаться с абитуриентами из Пензенской области.

Представители Самарского государственного медицинского университета приедут в Пензенскую область, чтобы провести Дни открытых дверей для школьников и их родителей. Встречи с будущими абитуриентами запланированы на 9 и 10 ноября.

В субботу мероприятие пройдет в Кузнецком филиале Пензенского областного медицинского колледжа, начало — в 12 часов.

В воскресенье представители медицинского университета приедут в Областную психиатрическую больницу имени К. Р. Евграфова в Пензе, начало встречи — в 11 часов.

«Дни открытых дверей» проводятся в Пензенской области регулярно для популяризации и профориентационной работы со школьниками, желающими поступить на целевое обучение в высшее медицинское образовательное учреждение", — пояснили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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