Перепаханное поле. Пензенец рассказал об ужасной дороге на проезде Баумана

Мужчина пояснил, что на дорогу якобы выливали бетон: рабочие промывали там миксеры.
«Сейчас туда привезли грунт с асфальтом и растащили это все грейдером по проезжей части. Теперь дорога, которая была с асфальтовым покрытием, превратилась в перепаханное поле с огромными кусками асфальта», — добавил он, прикрепив фото.
«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, жители региона могут писать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга» на сайте информагентства. По всем обращениям «Пенза-Пресс» направляет запросы в ведомства.