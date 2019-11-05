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Перепаханное поле. Пензенец рассказал об ужасной дороге на проезде Баумана

5 ноября в 12:54 172 просмотра
Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что дорога на проезде Баумана находится в плачевном состоянии.

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Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что дорога на проезде Баумана находится в плачевном состоянии.

Мужчина пояснил, что на дорогу якобы выливали бетон: рабочие промывали там миксеры.

«Сейчас туда привезли грунт с асфальтом и растащили это все грейдером по проезжей части. Теперь дорога, которая была с асфальтовым покрытием, превратилась в перепаханное поле с огромными кусками асфальта», — добавил он, прикрепив фото.

«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители региона могут писать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга» на сайте информагентства. По всем обращениям «Пенза-Пресс» направляет запросы в ведомства.

Фотография: фото автора жалобы

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