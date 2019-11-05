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«Дамате» в полтора раза увеличила объем производства индейки

5 ноября в 14:19 124 просмотра
«Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, нарастила объем производства на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

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В третьем квартале 2019 года группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, нарастила объем производства на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

В настоящее время объем производства составляет 35,3 тыс. тонн в убойном весе. Рост показателя связан с планомерным расширением мощностей вертикально-интегрированного комплекса по производству индейки. Планируется, что к 2020 году объемы вырастут до 155 тысяч тонн.

Проект находится на завершающей стадии реализации: большая часть объектов уже сдана и успешно функционирует. Параллельно «Дамате» прорабатывает перспективы дальейшего развития.

В частности, рост объемов производства связан с расширением мощности инкубации, сдачей новых птичников для подращивания и откорма, запуском самого большого в Европе завода по переработке мяса индейки, а также с увеличением мощности хранения элеватора и производительности комбикормового завода.

Сейчас компания возводит завод по глубокой переработке мощностью 214 тонн в сутки. Там будут производить сыровяленые и вареные колбасы, ветчины и сосисочные изделия, готовые к употреблению полуфабрикаты.

Фотография: Фото предоставлено ГК "Дамате"

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