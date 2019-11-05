«Бомба для желудка». Стали известны самые вредные сладости

Диетологи рассказали о самых вредных сладостях. Специалисты пояснили, что нельзя употреблять продукты, в которых сочетаются сахар и трансжиры, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что трансжиры используют в кондитерском производстве под названием «кондитерский жир» или «маргарин». Не будут полезными и пончики. Их жарят в кипящем масле, чаще всего в трансжире. В начинку добавляют химические вещества, которые имитируют вкус, а также красители неорганического происхождения. Поэтому россиянам посоветовали не покупать сладости с ярким цветом и запахом.

«Подобные изделия бюджетны, так как трансжиры и химические ароматизаторы вкупе с красителями стоят совсем немного. Они продаются штучно или вразвес, их покупают. Но подобное — просто «бомба» для желудка», — подчеркнули специалисты.

Также диетологи просят жителей страны не покупать импортный мармелад, который имеет яркий цвет и напоминает резинку. По словам экспертов, в таких сладостях используются химические загустители. Настоящий мармелад делается из агар-агара.

Вредны и газированные напитки. Специалисты считают, что содержащаяся в газировке фосфорная кислота вымывает кальций из организма. Кроме того, в некоторых напитках содержится кофеин, а все газировки обладают низкой кислотностью.