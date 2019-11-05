Хоккеист пензенского «Дизеля» признан лучшим защитником месяца в ВХЛ

Защитник пензенского хоккейного клуба «Дизель» Денис Бельский признан лучшим на своей позиции в октябре среди игроков Высшей хоккейной лиги.

36-летний Денис Бельский отыграл в 11 матчах регулярного чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути», забил две шайбы и сделал четыре точные передачи. Его показатель полезности — «+9».

Лучшим голкипером лиги в октябре признан 19-летний Владимир Галкин из «Горняка». Два из шести его матчей оказались сухими, пять поединков окончились победой команды из Учалов. Коэффициент надежности Владимира Галкина составил 0,98, он отразил 95,59% бросков.

23-летний нападающий «Металлурга» Александр Локтев с шестью заброшенными шайбами и таким же количеством голевых передач признан лучшим на своей позиции. Показатель полезности — «+9». Форвард оформил два дубля, а одна его шайба оказалась для новокузнецкого клуба победной.

21-летний Владимир Михасенок, выступающий за китайский «ОРДЖИ», стал лучшим новичком. Он провел одиннадцать матчей, в которых забросил три шайбы и отдал семь точных пасов. Его показатель полезности — «+5».

В пресс-службе пензенского хоккейного клуба уточнили, что лауреаты в четырех номинациях были определены комиссией на основании статистики и аналитических данных специальных экспертов.