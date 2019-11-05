В Пензе во время ДТП на трассе зажало водителя грузовика

В Пензе на трассе М-5 «Урал» произошла авария. На место выезжали спасатели.

Грузовик Hyundai и фура МАN столкнулись 1 ноября в 19:38 на 629 километре трассы. Водителя первой машины зажало в салоне. Участники ДТП обратились за помощью в службу «112», сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

На место происшествия выехали сотрудники центра. Спасатели с помощью специального инструмента освободили ноги мужчины и помогли ему выбраться из грузовика. По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.