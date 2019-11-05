Для пензенской федерации гребли закупят новые лодки

Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок. Согласно представленным сведениям, поставка будет финансироваться из бюджета Пензенской области, заказчиком является региональное минспорта.
Всего предполагается купить одну лодку каноэ-двойку за 170 тысяч рублей, каноэ-одиночку — за 78 тысяч, байдарку-одиночку — также за 78 тысяч, пять подушек для каноэ на общую сумму 14 тысяч рублей, два тренажера для гребли за 130 тысяч и три весла для байдарки стоимостью по 15 тысяч за штуку.
Напомним, в апреле к губернатору Ивану Белозерцеву обратились тренеры с просьбой о приобретении современных лодок.Глава региона принял решение о том, чтобы финансово поддержать федерацию.
В Пензенской области этот вид спорта только набирает обороты. В секциях федерации на сегодняшний день занимается около 100 воспитанников. Но для того, чтобы продолжить развиваться и добиться хороших результатов, были необходимы современные лодки.