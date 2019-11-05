Пензенцев приглашают на юбилей Центра помощи бездомным животным «Питомец»

Пензенский Центр помощи бездомным животным «Питомец» готовится отметить пятилетие со дня основания. За это время его волонтеры спасли более 5 000 кошек и собак, живущих на улице. В честь круглой даты будет организован праздник с мастер-классами, конкурсами и фотозоной. Гостей будут развлекать трансформер Бамблби и другие аниматоры.

Кошки пройдутся в модном показе и посоревнуются в красоте на выставке, где можно будет взять себе питомца. Также все желающие смогут приобрести благотворительные сувениры. Собранные средства направят на строительство приюта для бездомных животных.

Праздничное мероприятие состоится 24 ноября на нулевом этаже ТЦ «Олимп», начало — в 13 часов. Вход — свободный, уточняется на официальной странице фонда «Рука помощи бездомным животным» в социальной сети «ВКонтакте».

Возрастное ограничение — 0+.