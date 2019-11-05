Еще не открыли глазки. В Пензе крошечных щенков бросили на произвол судьбы

О случившемся сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в группе соцсети «ВКонтакте». Они пояснили, что коробку с собачками неизвестный положил у входа в центр «Питомец». Однако волонтеры не могут оставить малышей у себя, так как у них совершенно нет места. Они просили пензенцев приютить щенков, чтобы те не погибли.

«Малышам нужен временный дом и тепло, чтобы они не погибли. Кроме того, их необходимо кормить по часам», — добавили волонтеры.

На просьбу сотрудников центра откликнулась городищенка. Она смогла на время взять малышей к себе, чтобы выходить их. Узнать о том, как помочь щенкам, можно здесь.

В последнее время работникам фонда подбрасывают очень много щенков и котят. Волонтеры убедительно просят пензенцев стерилизовать своих питомцев, чтобы потом не думать о том, куда пристроить потомство.