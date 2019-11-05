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В Пензе на улице Карпинского загорелся дом

5 ноября в 15:01 214 просмотров
, 5 ноября, в Пензе на улице Карпинского случился пожар. На место прибыли сотрудники регионального ГУ МЧС России.

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Во вторник, 5 ноября, в Пензе на улице Карпинского случился пожар. На место прибыли сотрудники регионального ГУ МЧС России.

Видеозапись с места происшествия опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе областного главного управления МЧС России корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» уточнили, что огонь охватил дом, в котором никто не живет.

«На место происшествия выезжали пожарные подразделения, работа продолжается», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС напоминают пензенцам, что следует быть внимательнее и аккуратнее при обращении с огнем, в том числе — при курении. С наступлением холодов, когда люди часто пользуются электроприборами и обогревателями, нужно следить за их исправностью.

Фотография: скриншот - https://vk.com/feed?z=video-156022223_456240255%2F4c760298a9bf87f9cb%2Fpl_post_-156022223_128484

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