В Пензе на улице Карпинского загорелся дом

Видеозапись с места происшествия опубликована в социальной сети «ВКонтакте».
В пресс-службе областного главного управления МЧС России корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» уточнили, что огонь охватил дом, в котором никто не живет.
«На место происшествия выезжали пожарные подразделения, работа продолжается», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники МЧС напоминают пензенцам, что следует быть внимательнее и аккуратнее при обращении с огнем, в том числе — при курении. С наступлением холодов, когда люди часто пользуются электроприборами и обогревателями, нужно следить за их исправностью.