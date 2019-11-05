Появились фотографии пожара на улице Карпинского в Пензе

В социальной сети опубликованы кадры и новые видеозаписи с места пожара, который произошел на улице Карпинского в Пензе.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного регионального ГУ МЧС России днем во вторник, 5 ноября. Как ранее сообщили в пресс-службе управления, на место происшествия уже прибыли пожарные. Они борются с огнем, который охватил нежилой деревянный дом.

Очевидцы событий делают фотографии и видеозаписи, а также комментируют происходящее в Интернете.

«Очень сильно горит», — отметил пользователь соцсети «ВКонтакте».

Причины пожара и причиненный огнем ущерб не установлены. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Сотрудники МЧС напоминают пензенцам, что следует быть внимательнее и аккуратнее при обращении с огнем, в том числе — при курении. С наступлением холодов, когда люди часто пользуются электроприборами и обогревателями, нужно следить за их исправностью.