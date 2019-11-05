В России 70% юрлиц не платили за мусор

«Со стороны населения — от 20 до 35%. Со стороны юридических лиц — 65−70% неплательщиков. В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась», — рассказал глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Он пояснил, что улучшить ситуацию поможет ужесточение ответственности или иные формы работы с юридическими лицами. В будущем РЭО рассчитывает довести собираемость платежей за вывоз мусора до 90%, на что понадобится, по расчетам оператора, минимум пять-восемь месяцев.

Денис Буцаев считает, что в России нужно сделать автоматическое присоединение компаний к договорам с региональными операторами. Кроме того, среди мер он назвал работу с нормативами накоплениями. В таком случае, если юридическое лицо не доказывает обратное, к нему будут применять тот норматив, который есть в библиотеке.