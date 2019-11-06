В Пензенской области предлагают утвердить прожиточный минимум на 3 квартал

В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит постановление правительства региона об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на третий квартал года.

В проекте документа отмечается, что в среднем на душу населения он составит 9179 рублей. Если рассматривать отдельные социально-демографичские группы, то для людей трудоспособного возраста показатель — 9953 рубля, для пенсионеров — 7629 рублей, для детей — 9420 рублей.

Средняя стоимость продуктовой корзины — 8582 рубля (8855 рубля — для трудоспособного населения, 7629 рублей — для пенсионеров, 9420 рублей — для детей). В ней 4152 рубля — продукты, 2204 рубля — трата на непродовольственные товары, 2226 рубля — на услуги, 597 рублей — расходы по обязательным платежам и сборам.

Напомним, прожиточный минимум — это сумма, которая необходима для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. Ее устанавливают как для России в целом, так и отдельно для субъекта каждые три месяца. Расчет производится по данным Росстата. Прожиточный минимум нужен для расчета пособий и выплат.