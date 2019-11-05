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Житель Пензы погиб из-за нежелания покинуть дом сожительницы

5 ноября в 15:35 126 просмотров

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту убийства 56-летнего мужчины.

По данным следствия, вечером 24 октября 29-летний пензенец с подругой пришли в гости к ее матери, которая живет на улице Лебедевской. Они организовали застолье, к которому присоединились отец мужчины и соседи.

Позже домой пришел 56-летний сожитель хозяйки квартиры, чему остальные оказались не рады. Они стали прогонять мужчину, но тот противился. Тогда 29-летний гость начал бить его руками по лицу и ногами по телу, один раз попав по шее.

После этого агрессор оттащил жертву к берегу Суры и оставил там. Он несколько раз приходил проверять его состояние. В очередной раз мужчина застал пострадавшего в воде и позвонил в пожарно-спасательный центр. Его сотрудники извлекли из реки тело без признаков жизни.

Судмедэксперты заключили, что причиной смерти стала механическая асфиксия в результате удавления.

По факту убийства в отношении 29-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за убийство и разбой.

«Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1406611/

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