Пензенцам предлагают вступить в новый год без долгов

Чтобы стать участником акции, нужно не иметь или полностью погасить задолженность по оплате за энергоресурсы перед «ЭнергосбыТ Плюс», оплатить квитанцию ноября и внести предоплату за декабрь. В феврале компания подведет итоги и выберет победителей, которые получат ценные призы.

Акция «В Новый год — без долгов» проводится на территории 15 регионов присутствия «ЭнергосбыТ Плюс». В пензенском филиале она проходит во второй раз, в прошлом году ее победителями стали 36 человек, которые своевременно оплачивают счета за тепло и горячую воду.

«Акция призвана поощрить ответственных и добросовестных потребителей тепловой энергии, превратить обязанность по своевременной оплате тепловой энергии в приятную возможность выиграть ценный приз», — отметил директор пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Подробную информацию об участии в акции и ее условиях можно получить в отделе по обслуживанию клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: ул. Гагарина, 11а и на сайте penza.esplus.ru.