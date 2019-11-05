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Пензенцам предлагают вступить в новый год без долгов

5 ноября в 15:50 70 просмотров
«В Новый год — без долгов» (18+).

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В Пензе стартовала традиционная акция «В Новый год — без долгов» (18+).

Чтобы стать участником акции, нужно не иметь или полностью погасить задолженность по оплате за энергоресурсы перед «ЭнергосбыТ Плюс», оплатить квитанцию ноября и внести предоплату за декабрь. В феврале компания подведет итоги и выберет победителей, которые получат ценные призы.

Акция «В Новый год — без долгов» проводится на территории 15 регионов присутствия «ЭнергосбыТ Плюс». В пензенском филиале она проходит во второй раз, в прошлом году ее победителями стали 36 человек, которые своевременно оплачивают счета за тепло и горячую воду.

«Акция призвана поощрить ответственных и добросовестных потребителей тепловой энергии, превратить обязанность по своевременной оплате тепловой энергии в приятную возможность выиграть ценный приз», — отметил директор пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Подробную информацию об участии в акции и ее условиях можно получить в отделе по обслуживанию клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: ул. Гагарина, 11а и на сайте penza.esplus.ru.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой организации

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