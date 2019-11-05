Пензенские кадеты и юнармейцы примут участие в Параде памяти в Самаре

6 ноября учащиеся кадетской школы и представители «ЮНАРМИИ» отправятся с железнодорожного вокзала «Пенза-1» в Самару, где пройдет Парад памяти (0+).

Мероприятие посвящено военному параду в городе Куйбышеве (с 1991 года — Самара), который проходил 7 ноября 1941-го. В составе пензенской делегации — 116 человек, они представят молодежные общественные военно-патриотические организации региона.

Участников парада отбирали на конкурсной основе. В итоге представлять Пензу будут 68 мальчиков и 36 девочек, а также 12 наставников-офицеров.

В Самаре традиционно пройдут парадные расчеты вооруженных сил, ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов, военно-патриотических объединений и клубов, «ЮНАРМИИ», ДОСААФ России, воспитанников кадетских классов. Всех участников торжественного мероприятия наградят памятными знаками и благодарностям.