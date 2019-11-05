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В пензенском МЧС сообщили подробности пожара на улице Карпинского

5 ноября в 15:49 94 просмотра

Возгорание на улице Карпинского в Пензе ликвидировали спустя полтора часа после получения сигнала о ЧП.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сигнал о возгорании на улице Карпинского, 16, поступил на пульт дежурного в 14:20. На тушение деревянного двухэтажного дома выдвинулись 24 спасателя на семи спецмашинах.

Предварительно установлено, что примерная площадь пожара составила 250 квадратных метров. Угрозы его распространения не было. К 15:40 огонь, охвативший кровлю, был ликвидирован.

«Пострадавших и погибших нет», — сообщили в пресс-службе управления.

Пензенцы делились фотографиями и видеозаписями с места происшествия.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_457394097%2Fwall-118193328_1486657

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