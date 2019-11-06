В Пензе выделили более 7 млн на разработку проекта реконструкции ТЮЗа

В пензенском Театре юного зрителя готовятся к масштабной реконструкции. В настоящее время ведутся работы по инженерному изысканию и разработке проектной документации (ПСД). На эти цели из городского бюджета выделено более 7 миллионов рублей.

Контракт на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту заключен с пензенской компанией. Его сумма составляет 7 369 000 рублей.

Директор пензенского Театра юного зрителя Александр Минаев сообщил, что планируется полностью поменять крышу, перекрытия, системы отопления, канализации, водопровод, отремонтировать служебные помещения, зрительный зал, сцену.

«Сейчас идет разработка ПСД, проводятся изыскательские работы, специалисты производят замеры, оценивают состояние — что в первую очередь нужно менять. Надо до конца года сделать проектно-сметную документацию, заказчик установил срок готовности, чтобы в 2020 году попасть в федеральную программу», — рассказал он.

По национальному проекту «Культура», инициированному президентом Владимиром Путиным, до 2024 года запланировано отремонтировать более 40 ТЮЗов по стране. Чтобы пензенскому театру войти в федеральную программу, необходимо подготовить документацию с расчетом необходимых средств.

Напомним, о строительстве нового здания, в котором будет размещаться Театр юного зрителя, в Пензе говорили неоднократно, начиная с 2011 года. Появление нового объекта не исключается и сегодня.