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В Пензе проверили работу маршрутки до Зари

5 ноября в 16:19 206 просмотров

Сотрудники управления транспорта и связи Пензы по поручению мэра Андрея Лузгина проверили качество работы маршрутки № 25.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала начальник управления Юлия Еремина. Она уточнила, что проверку организовали из-за жалоб жителей микрорайона Заря.

«В ходе проверки, проведенной 1 ноября с 16:50 до 18:50 на остановке «Океан», выявлены факты увеличенных интервалов движения между автобусами при следовании из центра города. По указанным фактам в адрес МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство» направлено письмо с требованием устранения выявленных нарушений и усиления контроля за работой маршрута», — написала она.

Во время проверки, которую сотрудники управления провели 5 ноября с 7:00 до 8:30 на остановке «Озеро», нарушений не нашли. Количество маршруток и интервал движения соответствовали пассажиропотоку.

«Работа маршрута № 25 находится на постоянном контроле управления», — добавила Юлия Еремина.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/utis.penza

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