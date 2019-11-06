Митинг «В единстве — наша сила» в Пензе
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
В Арбеково несколько домов на день останутся без газа
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
Пензенцы жалуются мэру в соцсетях на управляйки и мусор
Лузгин предложил провести конкурс на лучшее украшение объектов к Новому году
Мэр Пензы поручил за 2020 год выкупить земли около набережной
В Пензенской области предлагают утвердить прожиточный минимум на 3 квартал
Пензенец встревожен ситуацией с безопасностью городских школ
Пензенский минсельхоз назвал самые дешевые продукты
В Пензе выделили более 7 млн на разработку проекта реконструкции ТЮЗа
Депутат Госдумы Леонид Левин пообещал посетить офис «Медиахолдинга «Экспресс»
В Пензе проверили работу маршрутки до Зари
Пензенцам предлагают вступить в новый год без долгов

В Пензенской области появилась информация о размере взноса на капремонт в 2020 году

6 ноября в 08:28 108 просмотров

В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит проект постановления регионального правительства об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах на 2020 год.

В документе, который планирует подписать губернатор Иван Белозерцев, отмечается, что размер минимального взноса останется прежним — 7,5 рублей за квадратный метр.

«Установить на 2020 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, — 7,5 рублей на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц», — отмечается в проекте постановления.

Напомним, обязанность вносить плату на капремонт у собственников появилась с 1 ноября 2014 года. По вопросам начисления и оплаты можно звонить в региональный фонд капремонта по телефонам: 210−220 и 210−223. О том, какие льготы и кому положены при перечислении взноса, можно узнать в нашем материале, посвященном этому вопросу.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...