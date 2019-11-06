В Пензенской области появилась информация о размере взноса на капремонт в 2020 году

В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит проект постановления регионального правительства об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах на 2020 год.

В документе, который планирует подписать губернатор Иван Белозерцев, отмечается, что размер минимального взноса останется прежним — 7,5 рублей за квадратный метр.

«Установить на 2020 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, — 7,5 рублей на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц», — отмечается в проекте постановления.

Напомним, обязанность вносить плату на капремонт у собственников появилась с 1 ноября 2014 года. По вопросам начисления и оплаты можно звонить в региональный фонд капремонта по телефонам: 210−220 и 210−223. О том, какие льготы и кому положены при перечислении взноса, можно узнать в нашем материале, посвященном этому вопросу.