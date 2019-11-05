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Госдума намерена запретить продажу смартфонов без российского ПО

5 ноября в 16:39 124 просмотра
, который с июля 2020 года обязывает ретейлеров устанавливать российское программное обеспечение на компьютеры, смартфоны и «умные» телевизоры.

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В первом чтении Госдумы приняли законопроект, который с июля 2020 года обязывает ретейлеров устанавливать российское программное обеспечение на компьютеры, смартфоны и «умные» телевизоры.

За нарушения предложили установить штрафы: для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч рублей, сообщает Life.ru.

Авторы инициативы подчеркнули, что таким образом они смогут защитить интересы российских интернет-компаний и уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных игроков на рынке информационных технологий.

В правительстве поддержали это предложение, отметив, что законопроект будет способствовать продвижению на рынке российского софта.


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