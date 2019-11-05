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Депутат Госдумы Леонид Левин пообещал посетить офис «Медиахолдинга «Экспресс»

5 ноября в 16:47 154 просмотра
«Экспресса» Виктором Рубцовым в Москве заявил о намерении посетить офис компании.

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Депутат Госдумы Леонид Левин в ходе встречи с генеральным директором «Экспресса» Виктором Рубцовым в Москве заявил о намерении посетить офис компании.

О своем желании посетить холдинг в рамках будущего визита в Пензу он сообщил Виктору Рубцову, с которым встретился на 23-м конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей, стартовавшем 5 ноября. По словам генерального директора «Экспресса», глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы выступал на открытии международной выставки профессионального оборудования и технологий для теле-, радио-, интернет-вещания и кинопроизводства NatExpo.

Также Виктор Рубцов рассказал журналистам ИА «Пенза-Пресс» о жаркой дискуссии между участниками конгресса.

«Телеаудитория сжимается. Даже реклама (деньги от нее) уже не спасает телевидение. Государство вынуждено поддерживать финансово даже развлекательные каналы, чего раньше просто и быть не могло», — отметил он.

Конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей проводится с 1996 года. В работе международного форума ежегодно принимают участие представители Госдумы, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Роскомнадзора, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, РТРС, федеральных и региональных телерадиокомпаний, операторов связи, телекоммуникационных производителей, компаний-медиаизмерителей, рекламных агентств, производителей и агрегаторов контента, международных организаций в сфере связи и телерадиовещания.

Ключевой темой 23-го конгресса НАТ, согласно информации на официальном сайте, являются взаимосвязь и развитие цифрового телевидения и цифровой экономики.

Фотография: Скриншот - https://www.facebook.com/rvn364

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