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Для российских родителей создали сайт-путеводитель по воспитанию детей

5 ноября в 17:04 98 просмотров

У российских родителей появился свой информационно-просветительский портал

На сайте опубликовано более 200 полезных экспертных материалов на темы, интересующие родителей. Кроме того, россияне могут получить на портале психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь по любым вопросам, связанным с воспитанием и развитием детей. Также на странице представлены ссылки на ресурсы, которые помогут найти информацию о том, как записаться в детский сад или школу, получить дополнительное или профессиональное образование в каждом регионе. Сайт растимдетей.рф стал буквально онлайн-путеводителем родителей.

Это стало возможным благодаря проекту «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным. В пресс-службе Минпросвещения добавили, что практически в каждом регионе страны функционируют специальные центры. Узнать их адреса можно в разделе «Узнать больше».

Кроме того, чтобы быть в курсе новостей в сфере детского развития и воспитания, родители могут подписаться на еженедельную рассылку на сайте.


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