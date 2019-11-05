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Курс доллара упал после выходных

5 ноября в 17:24 84 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 ноября.

По данным Банка России, курс доллара снизился с 64,0316 до 63,2480 руб., курс евро — с 71,4785 руб. до 70,4203 руб.

Золото будет стоить 3 059,56 рублей за грамм, серебро — 36,98, платина — 1 903,33, палладий — 3 631,78.


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