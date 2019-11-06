Тренер по гимнастике Евгения Бочкарева: Нужно влюбить в свой вид спорта

30 октября свой профессиональный праздник отмечали российские тренеры. Журналист Виктория Сысоева решила поздравить с этой датой президента одной из самых молодых спортивных федераций региона — Евгению Бочкареву . В 2015 году олимпийская чемпионка начала развивать эстетическую гимнастику в Пензенской области и всего за несколько лет привела своих воспитанниц к серьезным победам.

Влюбить ребенка в спорт, поддержать и направить — роль тренера зачастую настолько велика, что многие спортсмены осознают это только спустя время. В какие-то моменты ему приходится быть для своих воспитанников строгим наставником, а иногда даже родителем. О том, как стать хорошим тренером, рассказала Президент областной федерации эстетической гимнастики и главный тренер сборной Пензенской области по художественной гимнастике Евгения Бочкарева.

Расправить крылья

— Евгения, я предлагаю вам вернуться в ваше спортивное прошлое. У — каждого спортсмена складывается свой образ тренера. Каким оно было у вас?

— Знаете, все тренеры, которые были на моем пути, внесли свою любовь, профессионализм и значимую лепту в мою карьеру. Самый первый тренер — Ирина Шаталина, после — тренеры Ольга Себенева и Татьяна Васильева, которые были со мной, когда я попала в сборную команду Пензенской области.

Свою олимпийскую награду в Атланте я завоевала с Марией Фатеевой. Ко всем отношусь с большим уважением и благодарна им за то, что именно они привели меня к вершинам. Нас всегда воспитывали так: если тренер сказал, то перечить ему нельзя. Да, хотелось что-то сделать иначе, иногда даже поспорить. Но в конечном итоге понимали, что тренера надо слушать, у него за плечами — огромный опыт.

— Спустя много лет, когда сами начали тренировать, осознали, насколько нелегка на самом деле роль тренера?

— Я не хотела быть тренером, когда закончила свою спортивную карьеру. Видела себя в другой отрасли. Мне очень нравились языки — английский, немецкий. Если бы я сама могла выбирать, то пошла бы на иняз. Но из-за соревнований много было упущено и сходить с пути было поздно. Наш директор Валерий Георгиевич Старкин предложил мне попробовать себя в роли тренера, и я втянулась. Я очень благодарна ему за помощь — вся моя спортивная карьера так или иначе была связана с ним. Спустя два года моя команда стала чемпионами России в групповых упражнениях среди юниорок. Это был успех! Тогда я расправила в крылья и поняла, что двигаюсь в правильном направлении. И вот уже 22 года я работаю тренером.

— В вашей профессиональной жизни находится место и для художественной, и для эстетической гимнастики. Как чувствуете себя в этом двойном амплуа?

— Я просто — в гимнастике, без разграничений (смеется). Я люблю этот спорт. И считаю, что если я нужна и там, и там, то буду искать возможности, чтобы все успеть. В художественной гимнастике у меня сейчас больше административной работы. Но в то же время стараемся поддерживать детей и тренеров, выстраиваем систему, которая приведет нас к результату. А в эстетической гимнастике работа складывается иначе: у меня есть группы, там я в большей степени тренер.

Гимнастика как спектакль

— Если художественной гимнастике вы посвятили большую часть своей профессиональной карьеры, то эстетическая пришла в вашу жизнь относительно недавно. Чем вас так очаровал именно этот вид спорта?

— В Пензе этот спорт начал развиваться только в 2015 году. До этого времени я была целиком погружена в гимнастику художественную. Я могу сказать, что эти две гимнастики очень пересекаются — в плане постановок, правил. Но все же это два совершенно разных вида спорта. Теперь я понимаю, что если бы эстетическая гимнастика была в то время, когда я тренировалась, я бы с удовольствием продолжила в этом спорте свою карьеру и еще пару-тройку лет потренировалась. Это более студенческий вид спорта.

Когда профессиональный спорт в твоей жизни заканчивается, а энергия еще есть, то эстетическая гимнастика — отличный вариант. Она более лояльна к возрасту спортсменок. Кроме того, эстетической гимнастикой могут заниматься девушки с разными параметрами фигуры. А еще — это очень красиво, выступления похожи на спектакль. Я думаю, что у этого направления есть большие перспективы. Единственное — нет в этом виде спорта олимпийских игр.

— Эстетическая гимнастика начала развиваться в регионе только в 2015 году. Совсем немного времени прошло, а ваши воспитанницы регулярно стали привозить награды с престижных соревнований. В чем секрет успеха?

— Мне всегда хотелось подготовить гимнастку высокого уровня и дать ей шанс попасть в состав сборной России. Это желание росло во мне, развивалось до тех пор, пока не вылилось в эстетическую гимнастику. В ней свобода моих действий стала гораздо обширнее. Тут все зависит только от меня и моей команды. Таким образом, давно зревшее желание и дало свои плоды. Когда ты долго копишь энергию, планы, а потом у тебя появляется возможность вложить это в дело, все получается. Теперь в области есть две сборных — юниорская и сеньорская. В сеньорской все девушки — уже студентки. Эта команда показывает наглядно, как можно сохранить гимнастику чуть дольше — им всем от 20 до 22 лет.

— Среди довольно большого количества побед наших эстетических гимнасток вы можете выделить самые важные? Какие имеют для вас особый вес?

— Для меня все победы — главные. Потому что дети на моих глазах растут. Самая важная победа сначала была в Приволжском федеральном округе. Потом мы очень хорошо выступили на Чемпионате России в 2017 году — тогда тренер сборной страны заметила нас, и мы поехали на просмотр в Москву. Профессионалы признали, что у нас отличные спортсменки, которые в дальнейшем смогут составить конкуренцию. Мы были очень рады, что нас заметили. Одна из наших девочек стала заниматься дальше. Так и получилось, что с нашей пензенской спортсменкой Ангелиной Шнайдер сборная стала чемпионом мира в мае этого года, а еще — победила во втором и третьем этапах кубка мира — в Сингапуре и в Таллине.

На одну счастливую жизнь больше

— Какая мотивация у родителей и детей, которые приходят в эстетическую гимнастику?

— Мотивация у всех разная. Очень много идет из семьи. Некоторые родители хотят даже больше чем ребенок. За 22 года работы я видела очень много детей с разными ощущениями, и много родителей с амбициями. Но я считаю, что если ребенок приходит заниматься, то тренер должен помочь ему: где-то — поддержать, где-то — поругать, в какой-то момент — приобнять и похвалить. У тренера всегда должна включаться психология и педагогика. Это даже важнее, чем постоянное натаскивание на результат. Быть тренером очень сложно, но безумно интересно. Особенно, когда видишь плоды своего труда и чувствуешь обратную связь.

— Итак, у каждого спортсмена — своя история вхождения в спорт. А вы, как тренер, вмешиваетесь в этот процесс?

— Мы стараемся просто разговаривать, давать советы. Судьбу ребенка мы менять не пытаемся. Случается, что и у талантливого ребенка бывают колебания и он сам не понимает, хочется ему заниматься спортом или нет. В таких случаях мы вызываем родителей и просим их проявить участие. Если они прислушиваются, срабатывает треугольник «родитель-тренер-ребенок». Но если родители гнут свою линию, то ничего не получается.

— Я замечала сложившийся стереотип о том, что спортсмен, завершивший свою карьеру, уходит в тренерскую работу по умолчанию. Но ведь хороший спортсмен не обязательно станет хорошим тренером?

— Как показывает практика, единицы отлично реализовываются и в той, и в другой роли. Совсем немного тех, кто и сам достиг олимпийских высот, а потом довел других спортсменов до такого же уровня. Да, таких людей можно найти в каждом виде спорта, но их очень мало. Тренерская работа должна быть любимым делом. Без знаний педагогики и психологии, да и вообще без человеческих качеств хорошего тренера не получится. Если ты любишь детей, спорт, тогда и будет успех. И когда ребенок только приходит, тренер не должен сразу же давать ему установку: «Теперь мы будем растить из тебя олимпийского чемпиона». Сначала нужно заинтересовать, влюбить в свой вид спорта, потом в нужный момент проявить настойчивость. У всех детей бывают моменты, когда они не хотят заниматься. Им хочется веселья, прогулок со сверстниками. И в такой момент тренер должен подключить родителей, чтобы вместе с ними показать ребенку не сбиться с пути. Многие родители потом благодарят тренеров за их поддержку.

— А о чем вы как тренер мечтаете?

— Конечно же, хотелось бы когда-нибудь чтобы мое звание заслуженного мастера спорта переросло в заслуженного тренера России.