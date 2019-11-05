«Чуть под авто не попал». Пензенец рассказал об опасном маневре велосипедиста

В Пензе на улице Луначарского велосипедист совершил опасный маневр. Его действия попали на камеру регистратора автолюбителя.

Мужчина опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он предположил, что велосипедом управлял подросток. Судя по кадрам, велосипедист проехал пешеходный переход наискосок, едва не врезавшись в машину, которая двигалась ему навстречу.

«Чуть под машину не попал. Родители, учите детей переходить дорогу», — добавил автор поста.

Официальной информации нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и осторожными на дороге, особенно вблизи пешеходных переходов. Велосипедистам необходимо переходить дорогу пешком, передвигая транспортное средство возле себя.