Пензенец встревожен ситуацией с безопасностью городских школ

«В Пензе насчитывается всего 81 школа, если не ошибаюсь. Скажите:
1) Сколько процентов школ оборудованы тревожными кнопками?
2) Сколько процентов школ оборудованы системой видеонаблюдения и охранного телевидения?
3) Сколько процентов школ имеют системы охранной сигнализации?
4) Сколько процентов школ имеют системы оповещения и управления эвакуацией людей в чрезвычайной ситуации?
5) Сколько денег в городском бюджете выделено на охрану школ в 2019г и сколько заложено в бюджете 2020г?» — написал пензенец.
Информагентство направило вопросы горожанина в мэрию.
Напомним, жители региона могут писать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга» на сайте информагентства. По всем обращениям «Пенза-Пресс» направляет запросы в ведомства.