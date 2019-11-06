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Пензенец встревожен ситуацией с безопасностью городских школ

6 ноября в 07:08 98 просмотров
Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» с просьбой ответить на ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности в образовательных учреждениях.

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Житель города обратился в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» с просьбой ответить на ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности в образовательных учреждениях.

«В Пензе насчитывается всего 81 школа, если не ошибаюсь. Скажите:

1) Сколько процентов школ оборудованы тревожными кнопками?

2) Сколько процентов школ оборудованы системой видеонаблюдения и охранного телевидения?

3) Сколько процентов школ имеют системы охранной сигнализации?

4) Сколько процентов школ имеют системы оповещения и управления эвакуацией людей в чрезвычайной ситуации?

5) Сколько денег в городском бюджете выделено на охрану школ в 2019г и сколько заложено в бюджете 2020г?» — написал пензенец.

Информагентство направило вопросы горожанина в мэрию.

Напомним, жители региона могут писать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга» на сайте информагентства. По всем обращениям «Пенза-Пресс» направляет запросы в ведомства.


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