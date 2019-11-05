Юных пензенцев приглашают на литературные баттлы

В стране запускают новый проект для школьников «Живая классика 365» (6+), в котором могут принять участие и пензенские дети.

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» (6+) проводится уже несколько лет. Его участники выбирают отрывок из любимой прозаической книги и, выучив наизусть, читают вслух.

«В новом проекте тоже будут соревноваться в выразительном чтении вслух, но, в отличие от основного конкурса, где ценится оригинальный выбор текста, здесь все будут читать одно и то же произведение», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Участникам необходимо записать видео своего выступления и загрузить ролик на сайт. В течение года ребенок получает баллы, которые потом будут конвертироваться в призы: это может быть путевка в лагерь, рюкзак или интересная книга.

«Живая классика» сделала подборку из 365 самых популярных среди подростков текстов. Всю информацию о творческих поединках и расписание можно найти на официальном сайте конкурса и в группах проекта в социальных сетях.

В ближайшее время пройдут баттлы по следующим произведениям: «Двенадцать стульев» (16+) Ильи Ильфа и Евгения Петрова, «Портрет Дориана Грея» (12+) Оскара Уальда.